Encre bleue – Des voisins adorables Quand la régie ou le propriétaire font défaut, certains voisins sont là pour remettre de l’humanité dans les halls d’immeuble. Marianne Grosjean

DR

À l’heure où l’on se débarrasse des sapins séchés dans les rues, je reçois une belle histoire de Noël. Je ne résiste pas à l’envie de vous la conter, même en retard. Ça se passe à Thônex, dans le hall d’immeuble d’Anthony, papa de deux jeunes garçons. «Cela faisait plusieurs années qu’il n’y avait plus de décorations de Noël dans l’immeuble, ni sapin, ni même un bout de guirlande. L’an dernier, j’avais écrit à la régie pour dire que je trouvais ça triste, et que mes enfants se demandaient pourquoi nous n’y avions pas droit alors que toutes les autres allées de la même barre d’immeubles (qui appartiennent à d’autres propriétaires ou sont en PPE, et sont gérées par une autre régie) en ont.»