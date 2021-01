Projet emblématique – Des voies vertes aériennes depuis la gare de Nyon Deux passerelles de 500 m pour piétons et cyclistes seront construites en bordure et au-dessus des voies CFF. Une reliera Prangins, l’autre Colovray. Yves Merz

Une des passerelles partira de la gare de Nyon et rejoindra le pont de la Redoute, à l’entrée de Prangins (ici, franchissement de la route de l’Etraz), et l’autre reliera Clémenty à Bois-Bougy, en direction de Colovray. Image de synthèse/DR

Le projet de réaliser deux passerelles partant de la gare de Nyon en direction de Prangins et de Colovray (par Bois-Bougy) est désormais bouclé. Des crédits d’étude seront demandés aux organes délibérants des deux communes lors de leur prochain Conseil. Ces deux voies vertes d’environ 500 m de long et 5 m de large permettront de se déplacer à pied ou à vélo en toute sécurité, hors du trafic automobile. Elles serviront avant tout aux pendulaires, mais aussi aux gens souhaitant se rendre à la piscine ou au futur centre sportif de Colovray, ainsi qu’aux touristes intéressés par visiter les deux châteaux de Nyon et de Prangins.