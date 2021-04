Pro Vélo – Des visites guidées gratuites de la Ville à vélo Les premiers samedis du mois, jusqu’en septembre, Pro Vélo organise 18 balades sous un angle littéraire, historique, imaginaire ou botanique.

Pro Vélo Genève propose une nouvelle saison de Samedis du vélo. Dès samedi et jusqu’en septembre, 18 balades cyclistes permettront de redécouvrir la ville sous un angle littéraire, historique, imaginaire ou botanique. Elles sont gratuites, l’inscription est obligatoire.

Arbres, oiseaux, céramique, peinture, littérature, jardins zen ou encore droits des travailleurs: encadrés par un guide spécialisé, les «vélos-tours» ont lieu chaque premier samedi du mois et par tous les temps. Les parcours durent environ trois heures et sont accessibles aux cyclistes occasionnels. Le concept de protection sanitaire est adapté aux directives en cours.

En outre, Pro Vélo organise à nouveau des sessions de cours de conduite pour les cyclistes débutants, moyens et avancés. Des cours portent aussi sur la conduite de vélos à assistance électrique. Et toujours dans le cadre des Samedis du vélo, l’association de défense des intérêts des cyclistes propose des cours de mécanique et des ateliers de réparation ambulants, afin de rouler en toute sécurité.

