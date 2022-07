Météo – Des violents orages se sont abattus sur la Suisse Des violents orages se sont abattus sur la Suisse dans la nuit. Le Jura, l’Oberland bernois, le Tessin et la Suisse orientale ont été particulièrement touchés, mais aucun dégât important n’a été signalé.

Des dizaines de milliers d’éclairs ont été enregistrés dans la nuit de jeudi à vendredi (cliché symbolique/Keystone archives). KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Un ruisseau est sorti de son lit dans le canton de Schwytz, a indiqué la police cantonale. La route principale entre Pfäffikon (SZ) et Freienbach (SZ) a été fermée.

Des grêlons mesurant jusqu’à 5 cm de diamètre se sont abattus sur Berthoud (BE), a annoncé SRF Meteo. Des chutes de grêle ont également été rapportées dans le canton du Jura et à Bâle-Ville.

Par endroits, il est tombé de grandes quantités d’eau. Vingt et un millimètres de pluie ont ainsi été mesurés à Locarno (TI) en dix minutes, selon MeteoNews. Les précipitations étaient accompagnées de vents forts. Les rafales les plus violentes ont été enregistrées au Tessin, avec 129 km/h au mont Cimetta (TI) et 117 km/h à Locarno.

Les orages ont précédé un front froid, qui va continuer à traverser la Suisse vendredi, apportant un net refroidissement dans le pays. De nouveaux orages violents sont attendus, en particulier sur le versant sud des Alpes.

ATS

