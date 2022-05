Réseaux & Toile – Des vidéos pour parler de violences conjugales Alice Randegger

DR

La violence au sein des couples, voilà le thème de la mini-série «Brisons le silence!» diffusée depuis une semaine sur Instagram, Facebook et PlayRTS. Sept épisodes donnent à entendre autant de témoignages de femmes, anonymes. Mis en images par des illustratrices et illustrateurs suisses, interprétés par des comédiennes, les propos sont à la fois éminemment personnels et terriblement universels. Rappelons qu’en Suisse, les violences au sein des couples touchent 42% des femmes et qu’un féminicide a lieu toutes les deux à trois semaines.

Dans les récits, dénigrement, emprise, gifles, viols conjugaux, hospitalisations et dépôts de plainte cohabitent avec la peur, la honte, l’incompréhension, l’impuissance, la sidération… et le déclic qui permet de fuir. Vieilles, jeunes, mères, précaires, entrepreneuses, mariées, migrantes… La pluralité des portraits prouve que nulle n’est à l’abri de la violence. Et qu’elle est souvent insidieuse, s’aggravant sur le long terme, ce qui retarde son identification.

Porté par DécadréE et Nous Prod, ce projet allie journalisme, animation et prévention. Plusieurs associations engagées dans l’accompagnement des victimes de violences au sein de leur couple sont partenaires. Au-delà des vidéos, «Brisons le silence!» s’est doté d’un site internet où sont notamment répertoriées des adresses utiles pour les personnes confrontées à ces violences, dans toute la Suisse romande. Un crowdfunding pour financer une campagne de prévention plus vaste a également été mis en ligne.

Dans la continuité du mouvement #MeToo, «Brisons le silence!» exploite les canaux de diffusions virtuels pour impacter le réel. L’idée n’est pas nouvelle, mais l’ancrage romand, redirigeant vers des instances identifiées et locales, est à saluer.

Alice Randegger est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis 2021. Elle a auparavant couvert l'actualité culturelle genevoise pour EPIC magazine et Radio Vostok et suivi un cursus en Lettres à l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.