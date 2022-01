Escroqueries téléphoniques – Des victimes genevoises ont perdu plus de 500’000 francs La police tire la sonnette d’alarme. Elle recense une soixantaine de cas pour un préjudice total dépassant les 500’000 francs. Le mode opératoire est assez machiavélique. Explications et conseils. Thierry Mertenat

Les criminels ciblent des victimes plutôt âgées auprès desquelles ils se font passer pour des policiers. LAURENT GUIRAUD

Un communiqué de presse inhabituellement long envoyé par la police genevoise ce lundi en fin de matinée aux médias. Il prend la peine de détailler un phénomène connu mais dont la recrudescence, sur ces six derniers mois, a fait des dizaines de victimes pour un préjudice estimé à plus de 500’000 francs.

De l’escroquerie à grande échelle utilisant les moyens de communication à l’ancienne, à commencer par les numéros de téléphone fixe. Au bout du fil, des baratineurs professionnels, malins et dangereux comme les faux plombiers qui se présentent au domicile. Sauf que ceux-ci opèrent à distance, en jouant également de la fausse qualité, en se faisant passer pour des policiers porteurs de mauvaises nouvelles.

Exemple à l’appui

Dans un premier temps, ils repèrent et sélectionnent «des numéros d’appel reliés à des personnes dont le prénom laisserait supposer qu’elles sont âgées», explique le porte-parole de la police, Silvain Guillaume-Gentil, avant de décrire, exemple à l’appui, l’emprise recherchée par les arnaqueurs qui ont pris soin d’affiner leurs recherches en obtenant, toujours par la tromperie, des informations relatives aux identités des proches de la victime.

Cas d’école. «Une fois la communication établie, les escrocs s’annoncent comme étant des policiers. Ils expliquent alors qu’un membre de la famille de la victime est responsable d’un accident de la circulation et qu’il est actuellement en garde à vue. Ils précisent souvent que l’autre partie impliquée dans l’accident, souvent une femme enceinte, est actuellement hospitalisée.» Ces informations multiples et anxiogènes ont pour «conséquence de créer un véritable choc psychologique pour la victime qui perd toutes ses facultés critiques et d’analyse».

Avec des comparses

Les auteurs vont plus loin. Ils agissent à plusieurs, des comparses étant utilisés pour pleurer dans le combiné, mimant le rôle du proche impliqué, simulant l’effondrement au point de ne plus pouvoir s’exprimer. Le scénario avance ensuite en terrain pécuniaire, déclarant que «le proche ou le parent pourrait être libéré contre le versement d’une caution qui s’élève toujours à plusieurs dizaines de milliers de francs. Si le montant en numéraire n’est pas suffisant, les escrocs proposent systématiquement d’ajouter à la somme des montres de valeurs ainsi que des bijoux en or.»

C’est énorme mais ça marche, une fois sur dix et c’est déjà beaucoup trop. Ainsi, d’après l’estimation de la police genevoise, 10% des tentatives commises aboutissent à des remises de valeur, au pied de l’immeuble, aux abords de la propriété, pour un préjudice estimé entre 500’000 et 800’000 francs.

«La police n’appelle jamais les proches de personnes arrêtées pour demander le versement d’une quelconque caution.» Silvain Guillaume-Gentil

Comment combattre ces escroqueries téléphoniques? La police a ses méthodes d’enquête et des forces judiciaires sont dédiées à ce fléau. Mais le premier moyen de répliquer passe par la prévention. Il faut d’abord savoir que cette même police n’appelle jamais les proches de personnes arrêtées pour demander le versement d’une quelconque caution.»

Ensuite, il convient d’informer les proches de l’existence de ce phénomène. Toute situation suspecte doit être signalée au 117. Mais d’abord: «Ne rentrez jamais en matière si on vous réclame de l’argent par téléphone. Raccrochez immédiatement si quelqu’un vous met sous pression.» Enfin: «Ne remettez jamais d’objets de valeur ou de l’argent à des personnes inconnues.» Ces personnes-là, au bout du fil, cherchent par tous les moyens oratoires à vous dépouiller.

