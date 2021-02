Solution – Des vêtements bons pour la planète Avec sa boutique en ligne Clother, Benjamin Lecrivain veut rendre la mode plus propre en réduisant son empreinte écologique. Antoine Grosjean

Benjamin Lecrivain, fondateur de la boutique en ligne Clother, veut rendre la mode écoresponsable plus accessible. Photo: LAURENT GUIRAUD Laurent Guiraud/ Tamedia

On n’est jamais si bien servi que par soi-même. C’est ce que Benjamin Lecrivain s’est dit en ouvrant sa boutique de mode écoresponsable en ligne cet automne. Baptisée Clother – contraction des mots anglais «clothes» (vêtements) et «closer» (plus proche) – celle-ci applique le principe du circuit court au domaine vestimentaire. Les habits qu’il vend, en plus d’être faits dans des matières respectueuses de l’environnement , sont tous confectionnés à moins de 1500 kilomètres de la Suisse, histoire d’alléger leur bilan CO₂. Et pour rester dans la même logique, il vise avant tout le marché local, avec des livraisons à vélo ou groupées.

Après avoir cherché lui-même à acheter des vêtements écolos, ce Genevois de 37 ans a constaté que c’était un parcours du combattant. «J’ai voulu acheter un jean, fait de longues recherches sur internet, commandé, essayé puis renvoyé trois fois de suite parce que la taille n’allait pas, avant de finalement renoncer, raconte-t-il. Mais si on veut convaincre les gens de s’habiller de manière écoresponsable, il faut que cela soit plus pratique.» Il s’est donc dit qu’il y avait là un créneau à occuper.

Recyclage et chutes d’usine

La question du lieu de production n’est pas la seule à laquelle cet ancien commercial dans une multinationale soit attentif. Car, si les vêtements qu’il propose sont «plus proches», ils sont aussi plus propres, avec un mode de production plus écologique que ce n’est souvent le cas dans l’industrie textile. Critère essentiel: les matériaux utilisés. «Il s’agit soit de recyclage, en particulier pour le coton, soit de récupération de chutes d’usine, précise Benjamin. Cela peut encore être des matières économes en ressources, comme du coton bio ou du lin, dont la culture utilise peu d’eau et de pesticides, ou encore du tencel (ou lyocell) un substitut aux textiles synthétiques fabriqué à base de pulpe de bois.»

L’aspect social – conditions de travail, salaires, etc. — n’est pas non plus négligé. «Il y a des labels, comme GOTS (Global Organic Textile Standard), qui garantissent que l’étiquette «écoresponsable» n’est pas qu’un alibi.» Tout cela implique que ces vêtements coûtent plus cher que ceux qu’on peut trouver dans de grandes enseignes qui cassent les prix. «Mais ils restent accessibles, insiste Benjamin. Chez moi, un jean coûte à peu près la même chose qu’un Levi’s ou un Diesel.» Et pour lui, pas question de sacrifier le style sur l’autel de l’écologie: «Ce que je vends, ce ne sont pas des trucs hippies mal taillés, mais des vêtements design, qui tombent bien», insiste-t-il.

Le problème Afficher plus Selon Benjamin Lecrivain, la mode est désormais la deuxième industrie la plus polluante au monde, générant près de 10% des émissions de CO2 et représentant 25% des pesticides utilisés. En 2020, chaque Suisse posséderait en moyenne 118 vêtements dans son dressing, achetant soixante nouvelles pièces chaque année. Mais au final, 40% de ces vêtements ne sont portés que cinq fois au maximum.

Afin d’être cohérent jusqu’au bout, le jeune entrepreneur veut que le dernier maillon de la chaîne, celui menant au client final, soit aussi propre que possible. Pour l’instant, il se concentre donc sur le marché genevois et vaudois. Le but étant qu’à Genève, la livraison à domicile se fasse essentiellement lors de tournées à vélo, et dans des emballages réutilisables. Pour optimiser le transport, il proposera aussi des livraisons groupées dans des boutiques ou des entreprises partenaires, dès que l’on sera sortis du semi-confinement. Dernière option possible: passer soi-même chercher ses articles dans ses bureaux de Plan-les-Ouates.

Financement participatif

Mais Benjamin a besoin de constituer son propre stock pour pouvoir assurer ce service de proximité optimisé. «Cela évitera de fonctionner comme une énième marketplace, qui fait seulement office d’intermédiaire entre les fabricants et les acheteurs, lesquels reçoivent trois colis s’ils commandent trois marques différentes, ce qui n’est pas très écolo.» À cette fin, il sollicite un coup de pouce via la plateforme de financement participatif des Services industriels de Genève (SIG), Impact. La campagne se termine vendredi 12 février. Le premier palier de 20’000 fr., nécessaire pour constituer ce stock a déjà été atteint. Benjamin vise maintenant les 30’000 fr. pour pouvoir aussi proposer des vêtements de sport écoresponsables.

