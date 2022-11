La Tribune de Genève sous ses différents formats. LUCIEN FORTUNATI

Cologny, 9 novembre

Lisez-vous encore un journal papier? Si oui, pourquoi et qu’y cherchez-vous?

À lire les chroniques de Pierre Ruetschi (TDG du 04.11.22), il y aurait un désintérêt de la population pour l’information. Vraiment? De quelle information parle-t-on, qui la recherche, et sur quel support? Un article du «Temps» du 20 octobre dernier, citant une étude de Qualinsight diffusée fin août 2022, indique clairement que, pour les jeunes, le journal papier hebdomadaire, c’est terminé! Il est certainement difficile de modifier une formule aussi ancienne que celle des journaux papiers, mais les critiques, pourtant maintes fois répétées, ne semblent avoir que peu d’effet sur l’évolution de la presse.

On y trouve toujours un titre accrocheur, suivi d’un article indigent et dilué, une information qui chasse l’autre, pas de réel suivi des sujets, un article alarmiste, mais pas de solutions proposées pour y remédier, une mise en page immuable, renforçant le sentiment que chaque information se vaut.

Je suis loin d’être jeune, mais je ne trouve plus dans la TDG ce que je souhaiterais y trouver en fonction de l’évolution de ce qu’on appelle le «paysage médiatique», formé de tous les moyens d’accès actuels à l’information. En effet, pourquoi lire un journal papier payant, si on y trouve le même contenu que sur les réseaux sociaux ou dans les gratuits?

Sévère? Injuste? À vous de voir. Dans «information», il y a «formation». Et la formation doit pousser à l’action. Découvrir chaque jour les horreurs du monde sans pouvoir rien y changer à titre personnel ne peut mener qu’à une fuite ou un déni.

Alors, chers journalistes, une fois choisi un sujet et énoncés les faits et les conséquences, donnez au lecteur des pistes pour agir, montrez-lui que vous suivez l’affaire, citez les associations, les groupes, toutes les personnes qui agissent et ne se laissent pas abattre par la longue liste des événements mondiaux. Dans nos pays démocratiques, il ne nous reste que deux moyens d’agir: voter et consommer (et, accessoirement, manifester…).

Osez nous renseigner sur les conséquences sociales et écologiques de ces choix individuels, et participez ainsi au débat démocratique. La presse y retrouvera peut-être sa place pour donner envie de s’informer.

Richard Jaquemet

