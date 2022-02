Météo agitée – Des vents tempétueux soufflent sur une grande partie de la Suisse La tempête «Roxana» est arrivée sur le territoire helvétique en fin de journée. Des chutes de neige sont également attendues.

En Allemagne (ici à Niedersachsen), la tempête «Roxana» a déjà provoqué quelques dégâts mineurs pour l’instant. KEYSTONE

De fortes rafales ont commencé à souffler sur l’ensemble de la Suisse dimanche en fin de journée. À 17h30, les services météorologiques mesuraient déjà 154 km/h au sommet du Säntis. En plaine, le vent a soufflé à 87 km/h à Niedergösgen SO.

Sur le Pilatus, des rafales de 139 km/h ont été enregistrées, a indiqué Meteonews sur Twitter dimanche. Des valeurs supérieures à 100 km/h ont également été enregistrées sur l’Uetliberg, le Napf, le Steinerberg, le Moléson FR et le Hörnli.

Ferry interrompu à Romanshorn TG

À Steckborn TG, au bord du lac de Constance, les rafales ont atteint 87 km/h comme à Niedergösgen SO. Le ferry reliant Romanshorn TG à la ville allemande de Friedrichshafen a cessé de fonctionner en fin d’après-midi en raison de la tempête. Le train de l’Uetliberg ne circulait plus non plus.

La région lémanique devrait être épargnée. Pour Genève, ainsi que la majeure partie des cantons de Vaud et du Valais, un avis de degré 2 est annoncé, selon MétéoSuisse.

Les météorologues s’attendent à ce que le vent d’ouest se renforce encore dans la nuit de dimanche à lundi. Au cours de la nuit, le vent d’altitude s’orientera vers le nord-ouest. Les météorologistes prévoient des rafales allant jusqu’à 100 km/h en plaine et dans les vallées alpines.

Cela devrait s’accompagner de fortes précipitations, sous forme de neige en altitude. Au-dessus de 800 mètres d’altitude, le bulletin météo prévoit localement jusqu’à 50 centimètres de neige fraîche.

«Roxana»: plus forte que les dernières tempêtes

Selon Meteonews, «Roxana» est un peu plus forte que les tempêtes précédentes de cet hiver. Elle est toutefois loin des tempêtes hivernales extrêmes comme «Vivian» (1990), «Lothar» (1999) ou «Kyrill» (2007). Néanmoins, «Roxana» peut faire tomber des arbres, casser des branches, emporter des tuiles et des équipements de construction.

Avec la force du vent, des congères vont apparaître. L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (WSL) a relevé le niveau d’alerte de 4 sur 5. Il y a donc un fort danger d’avalanche dans une partie du Valais, dans la région d’Andermatt, et une partie des Grisons. Dans le reste des Alpes et le Jura, le danger est marqué (degré 3).

Lundi, les vents seront plus modérés en plaine. En revanche, un foehn, fort à tempétueux, soufflera dans le Sud, avec des rafales locales pouvant atteindre 100 km/h.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.