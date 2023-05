Loisirs estivaux sur le Léman – Des vélos aquatiques font leur apparition sur le lac Un entrepreneur propose ses engins à Hermance, Sciez et Nyon, et entend se développer sur plusieurs spots du Léman. Cathy Macherel

Les modèles de bike surf en location à la plage d’Hermance. DR

On peut s’y essayer en solo ou en tandem pour une simple balade, ou opter pour une sortie plus élaborée, à plusieurs, avec apéro au retour sur la rive. Depuis quelques jours, des vélos aquatiques sont apparus sur le Léman, apportant encore un peu plus de diversité à tous les sports et loisirs qui se pratiquent sur ses eaux.