Vaccination Covid-19 – Des Vaudois racontent les effets du vaccin Certains n’ont rien senti après les injections; d’autres rapportent une grosse fatigue prolongée. Témoignages. Marie Nicollier

On dénombre environ 600 déclarations d’effets indésirables en Suisse, dont 30% sont graves. Image d’illustration. Anthony Anex/Keystone

«J’ai eu une réaction assez forte à l’injection de la deuxième dose. J’étais sans énergie, avec une fatigue envahissante pendant une dizaine de jours. Mais il ne faut pas que cela dissuade les gens. Les bénéfices sont bien plus grands que ces effets ressentis.» Le syndic de Crans-près-Céligny, Robert Middleton, s’est fait vacciner le 15 janvier puis le 15 février. «J’ai passé une journée au lit puis j’ai retrouvé petit à petit l’énergie et je me suis totalement rétabli. Je n’ai jamais eu ce genre d’effets avec le vaccin contre la grippe. Mais je n’ai aucun regret.»