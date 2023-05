Terroir et élevage à Genève – Des vaches heureuses et de la vigne à perte de vue à Satigny Au Château des Bois, des bovidés de la race galloway paissent en semi-liberté, sous l’œil bienveillant de la famille Seiler, qui œuvre sur cette exploitation mixte. Fabien Kuhn

Accompagnée par leurs vaches de la race galloway, la famille Seiler au complet: Stéphanie avec Emilie dans ses bras, Anne-Sophie, Nicolas et dans ses bras Mathieu. LAURENT GUIRAUD

Entouré d’une majestueuse forêt, de prairies, de champs et de vignes, le Château des Bois se trouve à Satigny, à dix petites minutes de l’aéroport. C’est ici le domaine de la famille van Berchem, où vivent et travaillent Nicolas et Stéphanie Seiler et leurs trois enfants. Lui est originaire de Berne et elle de Fribourg. Maître agriculteur et agrotechnicien, il a fait son CFC en Suisse romande, une tradition dans la famille puisque son grand-père a suivi le même chemin dans les années 30.