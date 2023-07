Voyage et découverte – Des vacances inclusives au Tessin Unique en Suisse, le Centro Magliaso propose des vacances mêlant joyeusement personnes avec handicap, familles et classes d’écoliers. Un espace où se laisser vivre, façon dolce vita, tout en faisant des rencontres et surtout en profitant de se baigner dans un magnifique cadre. Isabelle Jaccaud /Travelcontent

Le Centro Magliaso, à 10 kilomètres de Lugano. HO

En arrivant au Centro Magliaso, à 10 kilomètres de Lugano, on se sent tout de suite en vacances, en mode détente. Le décor est superbe : la parcelle de 17’000 m2 s’étale au bord du lac de Lugano, les pieds dans l’eau. Palmiers et arbres majestueux offrent une ombre accueillante. En fond sonore, quelques rires d’enfants jouant au beach-volley, le clapotis des vagues, les chants d’oiseaux. L’accueil est aussi un des points forts du lieu.