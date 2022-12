Bien des choses ont changé avec l’arrivée du Covid. L’administration genevoise n’échappe pas à la règle. L’Office cantonal des assurances sociales (OCAS) est dorénavant fermé au public le matin. Résultat: les Genevois se rendent de moins en moins à l’OCAS, mais les appels téléphoniques et les démarches en ligne, eux, explosent.

Une évolution sociétale inévitable pour cette importante institution riche d’environ 400 collaborateurs et de 66’000 rentiers? La question se pose pour un établissement public dont on attend un service de proximité digne de ce nom pour les personnes les plus vulnérables. Et cela même si l’OCAS doit évidemment aussi s’adapter aux nouvelles habitudes technologiques des usagers.

«L’OCAS n’est pas le seul établissement social à l’épreuve. Le service des prestations complémentaires est visiblement, lui aussi, débordé avec ses 23’000 bénéficiaires.»

Les missions essentielles sont assurées, nous promet-on. Or, cet office n’en souffre pas moins d’un manque de ressources, une carence qui ne permet donc pas à cette institution d’accueillir la population toute la journée sur place!

L’OCAS n’est pas le seul établissement social à l’épreuve. Le service des prestations complémentaires est visiblement, lui aussi, débordé avec ses 23’000 bénéficiaires. Devenu ultra-administratif par la force des choses, ce service n’ouvre plus ses portes au public, n’ayant d’autre choix que de le guider vers des associations sociales comme Pro Senectute ou Pro Infirmis. Indigne d’un État aussi riche que Genève.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.