Première en Suisse – Des trésors de la lutherie sont mis aux enchères La faillite de la lutherie Sébastien Lavielle de Lausanne donne lieu à une vente thématique de la maison Arteal, nouvelle venue dans le milieu. Ivan Radja

Capucine Clémendot, commissaire-priseuse, et l’expert luthier Serge Boyer dans l’atelier de la lutherie Lavielle de Lausanne. En mains, un violon d’Enzo Soffritti, daté de 1921, estimé à 55’000 francs. FLORIAN CELLA

Tout est encore en place au 2e étage du 27, rue de Bourg, à Lausanne. Les établis, les laques, les outils, et plus de deux cents violons, altos et violoncelles, des centaines d’archets aussi, rangés parmi les étuis ou sur les étagères. Encastré dans un mur, le haut coffre-fort qui durant des décennies vit passer les instruments les plus prestigieux confiés aux bons soins de la lutherie Gerber, fondée il y a 87 ans, devenue Mastrangelo, puis Lavielle en 2017, aujourd’hui mise en faillite. «Dans ce métier, confie Serge Boyer, luthier expert près la Cour d’appel de Paris, il faut être à la fois un excellent artisan et un très bon commerçant, et ce n’est pas donné à tout le monde.»