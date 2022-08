Trafic routier – Des travaux perturberont Vernier et Veyrier à la mi-août Des chantiers d’entretien entraîneront déviations et fermetures de voies entre le 15 et le 21 août. Violaine Duc

Les travaux seront dédiés à remettre en état des joints de dilatation (Vernier) et à poser un nouveau revêtement phonoabsorbant (Veyrier). (Photo d’illustration) OLIVIER VOGELSANG

Le Département des infrastructures de la Ville de Genève a annoncé plusieurs perturbations sur les voies de circulation dans les communes de Vernier et de Veyrier. Celles-ci seront effectives dès le 15 août.

À Vernier

Une remise en état de joints de dilatation entraînera une déviation des voies de circulation en direction de Balexert sur l’avenue du Pailly et le viaduc de Pailly. Cela devrait durer deux jours, entre le 15 et le 16 août 2022.

À Veyrier

Dans la commune de Veyrier, c’est la pose d’un nouveau revêtement phonoabsorbant qui bloquera la circulation sur la route du Pas-de-l’Échelle, plus précisément sur le tronçon de la route entre le giratoire de la route de l’Uche et celui de la route du Stand-de-Veyrier. Celle-ci aura lieu entre le 15 et le 19 août, puis durant le dimanche 21 août 2022.

Le Département des infrastructures annonce plusieurs perturbations sur la circulation aux alentours de ce tronçon, dont:

une déviation générale à partir de la route du Stand-de-Veyrier en passant par la route de Veyrier et la route de l’Uche en direction de la douane de Veyrier;

un accès aux chemins du Petit-Veyrier, de Sierne, de Chantecoucou et du Hameau depuis la route du Pas-de-l’Échelle «temporairement fermés selon l’avancée des travaux»;

une déviation des bus 34 et 8 en direction de Veyrier par la route de Veyrier;

la suppression de l’arrêt Sierne sur les lignes 34 et 8 en direction du pont de Sierne durant le dimanche 20 août.

