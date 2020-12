CFF – Des trains supprimés sur la ligne Lausanne-Genève Une perturbation du trafic ferroviaire a été provoquée mardi matin par un dérangement en gare de Gland. Des trains intercity et interregio entre Lausanne et Genève-Aéroport ainsi qu’entre Morges et Genève-Aéroport ont été supprimés.

Les CFF espèrent que la ligne sera rétablie en fin de matinée. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Un dérangement à la ligne de contact en gare de Gland a entraîné des perturbations du trafic et des suppressions de trains sur la ligne Lausanne – Genève mardi matin. Le trafic longue distance a été suspendu au profit des trains régionaux.

«Des irrégularités à la ligne de contact sont survenues en gare de Gland», a expliqué mardi à Keystone-ATS Ottavia Masserini, porte-parole des CFF. Une équipe d’intervention s’est rendue sur place. Les CFF espèrent que la ligne sera rétablie en fin de matinée.

L’incident a entraîné la suppression, dès 08h15, des trains intercity et interregio entre Lausanne et Genève-Aéroport, ainsi qu’entre Morges et Genève-Aéroport. «Nous avons poursuivi l’exploitation des trains régionaux, qui ont circulé avec un peu de retard», a ajouté la porte-parole.

ATS/NXP