Aberration écologique – Des tonnes de déchets genevois sont incinérées loin d’ici

Des tonnes de déchets quittent chaque jour Genève par camions entiers pour être incinérées dans d’autres cantons, voire en Allemagne. Une absurdité écologique selon les autorités genevoises et les Services industriels de Genève (SIG), qui exploitent l’usine d’incinération des Cheneviers. C’est ce que révèle un reportage de la Radio Télévision Suisse (RTS).

Les SIG, ayant vu diminuer les volumes qui leur sont confiés, estiment à 40’000 tonnes par an la quantité de déchets incinérables genevois qui sont exportés, cela par une quinzaine d’entreprises de recyclage, selon la RTS. Si le traitement des ordures ménagères est un monopole d’État, celui des encombrants, des déchets industriels, de chantiers ou d’entreprises est ouvert à la libre concurrence. Or, certains augmentent leurs marges en faisant incinérer la part non recyclable de ceux-ci dans d’autres cantons, à moindres coûts. Les tarifs des Cheneviers (200 fr. par tonne) sont en effet les plus élevés de Suisse, ce qui, d’après les SIG, s’explique entre autres par le fait que l’usine Genevoise n’a été subventionnée par la Confédération qu’à hauteur de 10%, contre 40 à 50% pour d’autres usines.