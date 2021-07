Lettre du jour – Des tolérances orthographiques Courrier des lecteurs

Genève, 5 juillet

De plus en plus fastidieuses sont les contraintes qui pèsent sur les enseignants: le harcèlement du langage épicène n’en est qu’un exemple. Récemment, comme pour leur pourrir la vie, on n’a pas trouvé mieux qu’une longue liste de tolérances orthographiques qu’il leur incombe de respecter dorénavant.

Contexte. Depuis un demi-siècle, on se désole du rôle exagérément sélectif de l’orthographe. La solution consisterait à reconsidérer la pondération existant entre les différentes disciplines, non à tripoter la langue, dont on sait qu’elle n’évolue jamais par décrets mais de manière aléatoire, ainsi que l’a observé Ferdinand de Saussure.

Mais l’injonction vient de loin, à savoir du Conseil supérieur de la langue française que des présidents de la République et premiers ministres ont cautionné. Que des linguistes et écrivains y aient collaboré n’a cependant aucune prise sur les pratiques effectives. […]

C’est bien en matière scolaire, à la réalité de la classe, qu’il convient de se référer. Les élèves sont rompus à l’usage du dictionnaire; on les invite à le consulter en cas de doute, on leur apprend à en exploiter toutes les ressources. Le problème que crée la nouvelle liste de tolérances réside dans le fait qu’elle invalide toute une partie du dictionnaire. Laissons donc les dictionnaires qui, avec recul, intègrent ce qui ressortit à la pratique du grand nombre, dans leur rôle de référence. Le Conseil de la langue française édicte; plus judicieusement, les dictionnaires prennent acte, ce qui est fort différent.

Il faudra alors que les enseignants, lorsqu’ils corrigent les copies de leurs élèves, naviguent dans une double référence pour savoir ce qu’il en est de la valse des circonflexes et des traits d’union, étant entendu que les élèves, pas plus que leurs parents, ne sont détenteurs de la fameuse liste.

Il y a là un vrai problème de praticabilité. Assurément, voici pour les enseignants un sujet syndical. Les actuelles contorsions officielles ne feront aucunement reculer l’échec scolaire, qui est davantage lié à des problématiques globales, motivation entre autres.

On sait par ailleurs que les élèves dont la bête noire serait l’orthographe ne butent pas tant sur les graphies des mots isolés que sur ce qui découle de la syntaxe, accords par exemple. C’est donc lorsque l’on met en perspective la présente «réforme» qu’éclate son inanité. L’école, plutôt que de donner le goût du défi, nivelle par le bas: ce n’est qu’un subterfuge pour faire croire que les élèves sont de plus en plus performants. Réponse de Claudel à qui un journaliste demandait ce qu’il pensait de la tolérance: «Il existe des maisons pour ça.»

André Piguet

