Après la mort de Nahel – Des tirs de mortier à Annemasse et Annecy Les deux villes de France voisine n’ont pas échappé à l’embrasement qui frappe de nombreuses cités de l’Hexagone, suite à la mort d’un adolescent, tué par balle à Nanterre le mardi 27 juin. Lorraine Fasler

La mort de Nahel, abattu par un policier à Nanterre à la suite d’un refus d’obtempérer, a provoqué l’embrasement de nombreuses cités en France, comme sur cette photo prise ce jeudi soir à Lille. AFP

La mort de Nahel, abattu par un policier à Nanterre le mardi 27 juin, a embrasé de nombreuses villes françaises. Annemasse n’y a pas échappé. Des tirs de feux d’artifice et de mortier ont notamment résonné dans le quartier sensible du Perrier et au Livron ces deux derniers jours.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des conteneurs de poubelles ont notamment été mis à feu vers 23 heures au Perrier, comme le rapporte France Bleu. Des abribus ont également été dégradés et lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont été caillassés et visés par des tirs de mortier. Aucun blessé n’est à déplorer, mais le pare-brise d’une voiture de police a été endommagé.

Dans un communiqué de presse diffusé jeudi, Christian Dupessey, le maire d’Annemasse, a appelé au calme: «Les habitants n’en peuvent plus. Les quelques jeunes adolescents qui tirent des feux d’artifice et des mortiers toute la nuit ou qui mettent le feu aux poubelles doivent cesser ces débordements. C’est leur quartier qui est concerné, celui où ils vivent avec leur famille, leurs amis. […] Faisons confiance à la justice. Maintenant, c’est le temps du soutien à la famille de Nahel et de la solidarité. Rien ne justifie les exactions constatées ces dernières nuits.»

À Annecy, vers 1 h 15, cinq à six individus ont visé de quelques tirs de mortier un véhicule de police, au niveau de la rue du Maréchal Leclerc. Il n’y a pas eu de blessé ni de dégradation. En tout, 150 personnes ont été interpellées dans la nuit de mercredi à jeudi en France, a indiqué sur Twitter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

