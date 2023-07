Voyage en France – Des TGV et des Intercités à prix cassés au mois d’août La Société des chemins de fer français met en vente 300’000 billets aux prix de 29, 39

et 49 euros et en première classe pour un euro de plus pour toute destination dans l’Hexagone. Olivier Bot

DR

Confrontée à la concurrence, la Société nationale des chemins de fer (SNCF) brade des billets TGV et Intercités à destination de tout le territoire à des tarifs bradés pour le mois d’août. Les 31 juillet et 1er août, il faudra être dans les premiers pour décrocher un des 300’000 billets à 29, 39 ou 49 euros. Et pour un euro de plus, les veinards pourront voyager en première classe.

«Nous souhaitons permettre à ceux qui réservent à la dernière minute de pouvoir voyager en train. Nous savons que tout le monde ne peut pas prévoir ses vacances plusieurs mois à l’avance et bénéficier des meilleurs prix à l’ouverture des ventes», déclare Alain Krakovitch, le directeur général de Voyages SNCF. L’opérateur français du rail doit faire face à la grogne des voyageurs concernant des tarifs qui ont bondi avec l’inflation et à la concurrence récente de l’Espagnol Renfe et depuis plus longtemps de l’Italien Trenitalia. Une bonne opération de communication et une bonne affaire pour les voyageurs.

Olivier Bot est rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.