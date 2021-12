Seniors au volant – Des tests simples pour anticiper l’inaptitude à la conduite

Un risque d’inaptitude à la conduite peut être identifié avec quatre ans d’avance chez des personnes âgées de plus de 70 ans. Deux tests cognitifs simples suffisent. De quoi mieux accompagner les seniors au volant.

Chaque année en Suisse, 25 personnes en moyenne perdent la vie suite à un accident causé par un conducteur de plus de 70 ans, selon le Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté), à Lausanne, qui s’appuie sur les statistiques du Bureau de prévention des accidents. Depuis 2019, les plus de 75 ans – 70 ans auparavant – doivent faire examiner médicalement leur aptitude à la conduite tous les deux ans.



Unisanté a analysé durant quatre ans les propriétés de dépistage des tests neuropsychologiques menés lors de l’évaluation des conducteurs âgés plus de 70 ans. Dans le cadre de cette étude, 442 personnes se sont portées volontaires auprès d’Unisanté et du CHUV pour effectuer une conduite sur route de 45 minutes avec le Touring Club Suisse (TCS), puis pour répondre à des questions personnelles et sur leurs habitudes de conduite.

Publiés dans la revue PLOS One, les résultats révèlent que certains tests sont plus efficaces que d’autres pour prédire les troubles cognitifs susceptibles de mener à terme à la cessation de conduite, a communiqué lundi Unisanté.

Des chiffres et des lettres

Deux tests permettent en particulier d’identifier les personnes a priori sans problème de conduite important (moyenne d’âge de 76 ans) qui ont un risque plus élevé de connaître des difficultés quatre ans plus tard: le test de la montre, qui consiste à dessiner une horloge et indiquer 11h10 et le test des tracés, dans lequel la personne relie graphiquement des chiffres et des lettres dans un ordre déterminé avec mesure du temps.

L’avantage de pouvoir «anticiper» l’inaptitude à la conduite est double. Premièrement, cela permet d’entreprendre une mise à jour des compétences de conduite avec un moniteur. Revoir les notions théoriques et pratiques de circulation suffit parfois, selon Unisanté. Pour les cas plus problématiques, cela donne l’opportunité de préparer la vie après le permis de manière moins brutale, en considérant notamment de nouveaux moyens de transport.