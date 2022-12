Météo du Nouvel-An – Des températures record pour terminer l’année la plus chaude La météo du week-end de fin d’année va être printanière, avec un temps sec et chaud. Le retour de la neige et du froid se fera attendre. Marc Renfer

Les amateurs de sports d’hiver vont devoir encore ronger leur frein face au manque de neige, comme ici dans la station des Rasses sur le jura vaudois, photographiée le dimanche 25 décembre de cette année. KEYSTONE

Nouvel-An s’annonce particulièrement doux. MeteoNews évoque «une ambiance printanière» pour ce week-end avec le passage d’une masse d’air sec et chaud cette fin de semaine. Pour les dernières heures de 2022, les thermomètres devraient indiquer entre 13 et 17 degrés en plaine. Pour passer sous la barre du zéro degré, il faudra grimper à plus de 3000, voire 3500 mètres.

Genève devrait connaître les températures parmi les plus hautes enregistrées depuis le début des mesures en 1864. Selon les prévisions, il devrait faire entre 14 et 16 degrés samedi. Le record local pour un 31 décembre remonte à 1920 et ses 16,4 degrés.

La neige se fait attendre

Ce week-end particulièrement doux conclura l’année la plus chaude connue en Suisse et marquée par un manque de précipitations persistant dans certaines régions. Selon MétéoSuisse, l’année 2022 «s’inscrit dans la forte tendance au réchauffement de ces dernières années». Les météorologues soulignent que les sept années les plus chaudes constatées depuis le début des mesures «ont toutes été enregistrées après 2010».

Les amateurs de sports d’hiver risquent de devoir encore ronger leur frein face au manque de neige. MeteoNews estime que les tendances pour la première semaine de l’année prochaine «ne sont guère encourageantes quant à un éventuel retour de la neige et du froid» avec des températures qui devraient rester au-dessus des normales de saison pour les premiers jours de l’année.

