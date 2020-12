Intempéries hivernales – Des températures inférieures à la norme à cause de Bella Dans le sillage de la tempête «Bella», des rafales en plaine et en montagne sont attendues. Les températures sont plus basses que la moyenne. Marianne Grosjean

«L e vent nous protège des températures très basses , car il empêche l’air de se refroidir au contact du sol», explique le météorologue Lionel Fontannaz. LAURENT GUIRAUD

La tempête Bella, qui a causé des coupures d’électricité et perturbé le trafic aérien en France et au Royaume-Uni, va-t-elle s’abattre sur Genève? Le gros est déjà derrière nous, résume MétéoSuisse, par la voix de Lionel Fontannaz. «Cette nuit, des rafales de vent allant de 70 à 90 km/h ont soufflé sur le plateau romand, des rafales jusqu’à 110 km/h ont été mesurées en plaine dans le Jura. En montagne, le vent atteignait 130 km/h entre hier soir et ce matin.» Et ensuite? «Ce lundi, on constate des vents soutenus, soit des rafales entre 40 et jusqu’à 60 km/h sur des collines. En montagne, on est autour de 90 km/h à la Dôle par exemple.