Les taxis français ont mis leurs menaces à exécution ce lundi matin en bloquant des douanes franco-suisses, provoquant du même coup des embouteillages. Ils protestent contre le durcissement des contrôles aux frontières de la part des autorités genevoises.

Les accords bilatéraux permettent aux taxis français d’opérer en Suisse 90 jours par année, à condition qu’ils en fassent la demande huit jours avant la course. En région frontalière, cela pose des problèmes, notamment quand il s’agit de véhiculer des passagers à l’aéroport ou dans des hôpitaux situés de part et d’autre de la frontière, expliquait vendredi le Pôle métropolitain du Genevois français. Or Genève applique plus strictement les règles en vigueur depuis début avril, provoquant la colère des taxis et VTC français.

En guise de protestation, ils ont appelé à une mobilisation aux douanes de Bardonnex, Vallard, Ferney-Voltaire et Veigy-Foncenex ce lundi entre 6 h 30 et 19 h.

