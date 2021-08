Rentrée scolaire – Des taux de réussite «rassurants» pour les élèves Les résultats de 2021, marqués par le Covid, sont dans la norme. Lundi, un lot de nouveautés attend les jeunes, comme l’introduction de l’informatique au Collège et à l’ECG. Sophie Simon

Au Collège, une nouvelle grille horaire attend les adolescents. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

C’était une des questions sans réponse jusqu’à présent: est-ce que les lacunes accumulées par les élèves pendant la pandémie allaient provoquer des échecs à la pelle? Non, répond maintenant clairement la magistrate en charge de l’Instruction publique genevoise, chiffres à l’appui. «C’est très rassurant de voir que nos élèves n’ont pas été pénalisés par la fermeture des écoles et les quarantaines, et ne sont donc pas prétérités dans leur parcours de formation», commente Anne Emery-Torracinta, lors de sa conférence de presse de rentrée.

Dans le détail, au cycle d’orientation, le nombre et le type de réorientations en 9e et 10e seraient comparables à ceux des années précédentes, tout comme le taux de promotion en fin de 11e (85,1%). De même au secondaire II, le taux d’obtention des certificats à l’ECG (73%) et de maturité au Collège (96,1%) reste dans la ligne des années antérieures. Et les résultats des classes non terminales n’ont, semble-t-il, rien d’alarmant.