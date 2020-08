Plein air – Des tagueurs nichent en bande dans le chantier du Bois de la Bâtie Les nouveaux mâts de l’éclairage public ressemblent à des totems. Le mobilier empile les écritures. Table palimpseste. Thierry Mertenat

Les usagers des nouveaux aménagements du Bois de la Bâtie se sont approprié l’espace en y laissant des marques de leurs passages. Enrico Gastaldello

On y retourne chaque semaine un peu comme on visite les jardins de la Villa Médicis. Une colline romaine au bord du Rhône? Non, un Bois en chantier, celui de la Bâtie. Les palissades se retirent peu à peu, signe que les travaux avancent, en particulier dans cette partie embrassant panoramiquement la ville. Des placettes sont apparues, dotées à chaque fois de points de vue différents.