Manifestation à Genève – Des tags annoncent le rendez-vous anti-UDC du 18 mars Au cours de la nuit du 22 au 23 février, de nombreux graffitis ont fleuri sur les murs de la ville pour faire la promotion de ce rassemblement. Henri Neerman

1 / 2 Un tag annonçant la manifestation sur le bâtiment de la «Tribune de Genève», à la rue de la Synagogue. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Du Bâtiment des Forces Motrices à feu celui de l’Uni Carl-Vogt en passant par l’immeuble de la «Tribune de Genève», pendant la nuit du 22 au 23, de nombreux tags sont apparus. Ceux-ci annoncent en grande pompe une manifestation anti-UDC qui se tiendra le 18 mars. Les murs tagués, en plus de la date, arborent des slogans divers tels que «UDC au feu» ou «Féministes contre fachos».

Le rassemblement a pour but de contester la tenue à Genève de l’assemblée des délégués de l’UDC Suisse, qui aura lieu le week-end du 18 au 19 mars. Dans un communiqué publié sur le site renverse.co, les organisateurs expliquent vouloir dénoncer «les politiques dégueulasses de l’UDC, […] les valeurs qu’il véhicule et le monde qui l’accompagne». Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé à 15 h au parc des Cropettes. Le comité précise en outre qu’aucune demande d’autorisation n’a été déposée pour la manifestation.

Henri Neerman est journaliste stagiaire à la rubrique locale de la Tribune de Genève depuis décembre 2022. Il est titulaire d'un Bachelor en géographie et environnement de l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.