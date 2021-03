Salaires – Des syndicats interpellent de nouveau les HUG Avenir syndical accuse les HUG d’avoir appliqué un plafonnement illégal des annuités. «Un malentendu», selon le porte-parole de l’hôpital. Léa Frischknecht

Avenir syndical affirme avoir obtenu le remboursement de plusieurs années d’annuités pour deux employés des HUG. Lucien FORTUNATI

Plus de 13’000 francs. C’est, selon Avenir syndical, la somme que viennent de verser les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) à deux de leurs employés. La raison? Ceux-ci étaient rémunérés selon une ancienneté de quinze annuités depuis leur engagement. Et ce malgré une expérience passée qui leur permettait d’aspirer à 22 annuités, le maximum prévu par la loi sur le traitement et les diverses prestations allouées aux membres de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (LTrait). Mardi matin, lors d’une conférence de presse, les secrétaires syndicaux Yves Mugny et David Andenmatten étaient accompagnés des deux employés en question, Alice et Pascal*, afin de lever le voile sur une pratique jugée illégale.