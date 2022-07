Variole du singe – Des symptômes plutôt différents chez les premiers cas européens Selon une étude publiée samedi 2 juillet 2022 par la revue scientifique The Lancet Infectious Diseases, les premiers malades britanniques de la variole du singe présentaient des symptômes différents de ceux habituellement repérés dans les pays africains.

Les premiers malades britanniques de la variole du singe, maladie qui s’étend dans le monde depuis le printemps, présentaient des symptômes différents de ceux habituellement repérés dans les pays africains où cette affection était jusqu’alors circonscrite, montre une étude publiée samedi.

Alors qu’une poussée de fièvre était considérée comme quasiment systématique dans la variole du singe, à peine plus de la moitié des patients étudiés au Royaume-Uni en ont eu, remarque cette étude publiée dans le Lancet Infectious Diseases. Réalisé auprès d’une cinquantaine de malades, ce travail, encore limité, est l’un des premiers à caractériser les spécificités cliniques de l’épidémie actuelle de variole du singe.

Cette maladie était jusqu’alors circonscrite à une dizaine de pays africains. Mais, depuis plusieurs mois de nombreux cas, plus de 3000 aux dernières nouvelles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont été enregistrés en Europe et sur le continent américain. Le Royaume-Uni fait partie des premiers pays où des cas ont été signalés cette année, d’où l’intérêt de ce travail fondé sur des observations faites fin mai, lorsque seuls une centaine de malades britanniques avaient été enregistrés.

L’échantillon correspond donc à plus de la moitié des patients connus dans le pays à l’époque. Et, chez eux, la variole du singe s’est manifestée nettement différemment de ce qui était connu en Afrique. Non seulement les accès de fièvre sont moins fréquents, mais ils apparaissent aussi nettement moins longs et nécessitent beaucoup moins d’hospitalisations. Quant aux lésions typiques de la maladie, elles se concentrent le plus souvent autour des parties génitales. Dans les cas précédents, elles étaient généralement plus vastes, atteignant par exemple le visage ou la nuque.

«Pas de modification génétique majeure»

Pour les auteurs de l’étude, cette spécificité laisse penser que les premiers cas britanniques ont été contaminés par contact lors de relations sexuelles. Cette hypothèse, à bien distinguer de l’idée que la maladie serait devenue sexuellement transmissible, correspond à la notion, bien établie, qu’une contamination est possible en touchant une lésion cutanée chez un autre patient.

La majorité des cas européens et américains ont pour l’heure été enregistrés chez des hommes ayant eu des relations homosexuelles, mais ils ne sont pas les seuls concernés. Plus largement, les auteurs de l’étude jugent que leurs observations plaident pour élargir la définition de la maladie afin de mieux détecter les nouveaux cas, sans par exemple insister autant sur une fièvre.

Pour autant, ces symptômes différents ne veulent pas dire que l’épidémie actuelle est due à une nouvelle version du virus, comme le soulignent d’autres chercheurs. «Il n’y a pas de modification génétique majeure» dans les virus séquencés chez les patients actuels, a remarqué le pneumologue Hugh Adler auprès de l’AFP. Il avance qu’en Afrique, de nombreux cas, sans fièvre ou avec des lésions limitées, n’ont peut-être pas été détectés, biaisant les comparaisons.

