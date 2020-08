Photographie – Des superhéros du quotidien s’affichent au bord du lac Une série de portraits exposés sur le quai Gustave-Ador dévoile des personnalités locales inspirantes Philippe Muri

Marc Nobs, directeur de la Fondation Partage, un des portraits présentés sur le quai Gustave-Ador. Valérie Martinez

On aurait tort de se les représenter en collant, le slip avantageux et la cape claquant dans le vent. Pourtant, dans leur genre, les personnalités portraiturées par Valérie Martinez ressemblent à des superhéros. Des superhéros du quotidien s’entend. De Dan Acher, créateur du studio d’innovation sociale Happy City Lab à Jean-Marc Waridel, fondateur de l’association de développement durable ADED Suisse en passant par Reveka Papadopoulou, présidente de Médecins sans frontières Suisse, tous et toutes œuvrent pour le bien commun. «Ce sont des gens ordinaires qui, par leur action, deviennent extraordinaires», résume la photographe genevoise, également fondatrice et codirectrice de l’association Un Monde Meilleur (UMM), une structure de six personnes qui entend mettre en avant les actions possibles en vue de favoriser le développement durable.