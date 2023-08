Du cyclisme comme s’il en pleuvait – Des «Super Mondiaux» de Glasgow complexes pour tout le monde Locaux, fédération suisse, organisateurs… Les Championnats du monde pluridisciplinaires écossais demandent des efforts particuliers. Robin Carrel Glasgow

Le Sir Chris Hoy Vélodrome va accueillir les toutes premières épreuves de ces onze jours de compétition (Photo by Oli SCARFF/AFP). AFP

Un temps, tout reportage ou presque à l’étranger se devait de commencer par l’un des «marronniers» du métier: la déclaration d’un chauffeur de taxi qui emmène le plumitif à son hôtel. Cet article va renouer avec cette facilité journalistique, car ce que va vivre Nazir ces prochains jours à Glasgow, où se déroulent les «Super Mondiaux» de cyclisme, n’est pas simple: «Là, je travaille encore deux jours. Ensuite, les dix journées suivantes, je n’en ai aucune idée! Tout le centre-ville sera fermé et moi je ne sais pas par où je pourrais bien passer…» C’est toujours bien plus poli que ce qu’un patron de pub, dont la terrasse donne sur le parcours de la course en ligne avec les barrières qui vont avec, a éructé quand on lui a posé la même question.

Dès ce samedi et jusqu’à dimanche prochain (la piste commence ce jeudi déjà), les rues de la plus grande ville écossaise vont en effet être trustées par les deux roues, des juniors aux personnes en situation de handicap, aux espoirs, en passant par les plus grandes stars féminines et masculines, sur route comme contre le chrono. Ces épreuves en ville, sur la route, ne seront que la partie émergée de l’immense iceberg que sont les Championnats du monde glaswégiens. Ce ne sont pas moins de 200 maillots arc-en-ciel – paletot récompensant le champion du monde, qui a le droit de le porter un an – dans sept disciplines et treize compétitions qui seront distribués les dix prochains jours.

Au milieu de cette grande fête du deux-roues, dont les épreuves sont disséminées à Glasgow, mais aussi à travers le pays (descente de VTT à Fort William, VTT à Peebles, départs de divers événements à Stirling, Edimbourg, Loch Lomond, paracycling à Dundee…), près de 130 Suisses – dont un petit quart de Romands, avec parmi eux sept Vaudois et cinq Genevois – ont fait ou feront le voyage. Forcément, ça demande une grosse infrastructure, que ce soit pour les organisateurs, mais aussi pour la délégation de Swiss Cycling.

«D’un point de vue logistique, ces Championnats du monde ont été et restent un grand défi. Le matériel est transporté à Glasgow par voie terrestre (via l’Eurotunnel) et les athlètes arrivent en avion. Nous avons treize véhicules avec nous, dont dix rien que pour les vélos, explique Patrick Müller, l’ancien pro sur la route, qui officie en Écosse comme chef de la délégation helvétique. C’est surtout l’importation et l’exportation temporaires du matériel qui sont complexes. Nous avons dû nous réunir avec la Chambre de commerce pour coordonner tout ça! Le Brexit rend les choses plus compliquées, il faut montrer beaucoup de papiers à la douane… Cette préparation a pris beaucoup de temps.»

Pas facile de mélanger les genres Un tas de Mondiaux au même endroit, ça amène donc presque plus de problèmes que de solutions pour tout le monde. Ça ne permettra pas non plus un vrai mélange entre athlètes, car les pistards sont avec les pistards, les routiers avec les routiers et ainsi de suite. En prime, les diverses délégations helvétiques ne sont jamais logées dans les mêmes hôtels. Et puis la compétition prime, forcément, sur le plaisir de voir les autres souffrir. «Honnêtement, on est d’abord très concentrés sur nos compétitions», expliquent la Vaudoise Léna Mettraux et le Neuchâtelois Valère Thiébaud avec les mêmes mots, sans s’être concertés auparavant. Les deux pistards n’ont pas encore regardé le programme, mais ils prévoient d’aller scruter d’autres épreuves si leur calendrier le leur permet. La Challensoise voit un autre atout quand même à ces joutes planétaires: la médiatisation. «Ça apporte de l’attention au cyclisme sur piste! La preuve, vous êtes en face de moi», sourit celle qui restera sur place jusqu’à jeudi prochain et qui se voit bien faire le déplacement au bord de la piste de BMX quand elle en aura fini avec ses devoirs. Ce sera plus compliqué pour elle de voir le grand moment de ces Mondiaux, la course en ligne sur route. Car pendant ce temps-là, Léna Mettraux sera en piste.

Mais l’investissement de Swiss Cycling, qui ne veut pas annoncer d’objectif précis de médailles, ne se limite pas à la logistique. Le travail en amont de la compétition a été ardu, pour permettre aux Suisses d’être en forme le jour J. «Nous avons investi dans la préparation, avec des camps d’entraînement en altitude et pour s’adapter à la température (ndlr: il ne devrait jamais faire plus de 20 degrés lors de la totalité de ces Mondiaux). Nous avons aussi misé sur le matériel, en collaboration avec nos partenaires, nous permettant de développer de nouveaux produits», assure l’ancien employé des équipes BMC et Vital-Concept dans les pelotons pros.

Les compétitions durent donc une dizaine de jours et ce sont surtout les week-ends qui devraient tenir en haleine le million de spectateurs attendu au bord des routes, au vélodrome ou le long des pistes de VTT. Patrick Müller, lui, ne préfère pas pointer une épreuve plutôt qu’une autre, tant la programmation sera dense. «On ne peut pas vraiment choisir des compétitions en particulier, détaille-t-il. Il y a quotidiennement des compétitions importantes. Nous avons presque tous les jours des chances de médailles quelque part! De plus, de nombreuses compétitions sont très intéressantes pour une qualification olympique. Et puis, pour nous, la relève est également importante. De nombreuses médailles sont attribuées dans les catégories M19 et M23… Mais je pense que les points forts suisses seront certainement les fins de semaine, en particulier la deuxième, avec les épreuves de VTT et de BMX.»

