Européens et Mondiaux de vélo – Des Suisses visent les étoiles et l’arc-en-ciel Pendant trois semaines, plusieurs cyclistes helvétiques seront parmi les favoris, lors des Européens et des Championnats du monde de bicyclette. Robin Carrel

Marlen Reusser est dans une forme olympique. AFP

Quel enchaînement… Le monde de la petite reine va vivre trois semaines intenses. Les Européens se dérouleront dès ce mercredi à Trente, dans le nord-est de l’Italie, et les Championnats du monde débuteront le samedi 17 septembre dans les Flandres. L’occasion de distribuer de nombreux maillots distinctifs – étoilés cette semaine, arc-en-ciel ensuite – et pourquoi pas à des Suissesses et des Suisses.

Mercredi, dans le Trentin-Haut-Adige, les juniors filles et garçons ouvriront le bal contre la montre, avant de passer au relais mixte dans l’après-midi. Mais c’est dans la journée de jeudi qu’il ne faudra pas manquer une miette du spectacle. Les cyclistes à la croix blanche porteront alors «la pancarte», comme on dit dans le jargon, lors du chrono. Ils sont trois à pouvoir rêver de titre continental sur les 22,4 km d’un parcours plat comme la main.