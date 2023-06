Un groupe de maquisards en France, durant l’été 1944. AFP

Les Acacias, 21 juin

«La Tribune» et «24 heures» des 17 et 18 juin ont consacré un excellent dossier aux Suisses et Suissesses engagés dans la Résistance. Je souhaite vivement que la réhabilitation de ces personnes devienne prochainement réalité. L’Université de Genève, sous la houlette de Marie-Laure Graf et d’Irène Herrmann, s’est aussi penchée sur la question, par un colloque et un livre paru en 2021 («L’étoffe des héros? - L’engagement étranger dans la Résistance française»).

Anne-Françoise Perret-Gentil, évoquée dans l’article, n’a, pour sa part, pas été condamnée, n’étant pas soumise au Code pénal militaire. Engagée à Paris dans le réseau Kléber, arrêtée et déportée, elle n’a cependant reçu aucune reconnaissance de la Confédération, laquelle ne l’a pas indemnisée des souffrances vécues en déportation, considérant que, s’étant engagée volontairement dans la Résistance, elle n’avait en quelque sorte que ce qu’elle méritait (Cf. «Les victimes oubliées du IIIe Reich: les déportés suisses dans les camps nazis»).

«L’annonce ce 18 juin 2023 de l’entrée au Panthéon de Missak et Mélinée Manouchian nous réjouit fort.»

Par ailleurs, ces compatriotes ne sont de loin pas les seuls étrangers à avoir lutté contre le nazisme. On pense aux Républicains espagnols de la «Nueve» qui, les premiers, entrent dans Paris, lors de la libération de la ville, le 24 août 1944.

On pense aussi aux «Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant» (Aragon), figurant sur la fameuse «Affiche rouge», fusillés le 21 février 1944 au Mont Valérien. À ce propos, l’annonce ce 18 juin 2023 de l’entrée au Panthéon de Missak et Mélinée Manouchian nous réjouit fort.

Eric Monnier

