Collex, 10 octobre

Petit (tout petit) coup de gueule, je ne suis pas Genevois pour rien! Nous savons toutes et tous qu’il nous faut moins nous éclairer, éteindre complètement nos appareils lorsque nous ne les utilisons pas, moins se chauffer, mieux isoler nos pièces, utiliser des LED en lieu et place de lampes halogènes, etc. Certes, mais ne serait-il pas également judicieux de promouvoir d’autres mesures, des mesures qui pourraient certes fâcher, car elles ne «brosseraient pas forcément les gens dans le sens du poil»?

Je voudrais illustrer mon propos au moyen de quatre suggestions:

1. Obliger l’extinction des enseignes lumineuses entre minuit et 5 heures du matin, les touristes ainsi que les indigènes ne seraient prétérités en rien.

2. S’interroger sur le bien-fondé et la nécessité de ces engins aussi coûteux (en énergie) que presque toujours inutiles (bien des études l’ont démontré) et dangereux, aussi bien pour leurs utilisateurs que pour ceux qui les subissent sur la voie publique, je parle des trottinettes électriques.

3. Réduire au strict minimum, c’est-à-dire uniquement pour quelques espaces publics décidés par nos autorités cantonales, les décorations de Noël ou autres. Je pense que ni nos enfants ni nous, les adultes, n’en souffririons de façon irrémédiable. De plus, cette mesure, comme les autres, accompagnée d’une explication pleine de bon sens, ne pourra qu’avoir un effet formateur du plus bel acabit, j’en suis sûr. […]

4. Certains de nos très chers chérubins, à la moindre occasion, se jettent sur leurs téléphones portables pour effectuer ou subir des jeux, ce qui les oblige à recharger très fréquemment leur appareil de compagnie.

Ne faudrait-il pas qu’ils soient sensibilisés aux implications et conséquences de leur passion? Soit dit en passant, cela vaut aussi pour certains adultes […].

Soyez rassurés, je ne vis pas dans une grotte, mais je pense nécessaire que la réflexion qui doit être conduite, encore plus spécialement en ces temps, le soit de façon bien plus large qu’elle ne l’est actuellement. […]

Marcel Basler

