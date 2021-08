Aménagements fluviaux – Des structures de bois éphémères animent les bords du Rhône Les réalisations ont été créées par des étudiants en architecture de l’EPFL. Caroline Zumbach

De Vernier à Onex en passant par Genthod et le village d’Aigues-Vertes à Bernex, une quinzaine de structures de bois interpellent les promeneurs depuis le début de l’été. Ces réalisations éphémères ont ceci de commun qu’elles ont été imaginées, construites et installées par 220 étudiants de première année d’architecture de l’EPFL. But de la manœuvre: créer un lien entre l’homme et le Rhône grâce à des projets de microarchitecture.

«Cela permet aux étudiants de sortir du campus et de se confronter aux réalités du terrain.» Dieter Dietz, professeur coresponsable de la première année d’architecture de l’EPFL

«Chaque année, les étudiants d’ALICE (Atelier de la conception de l’espace) développent des projets à échelle réelle en bois, indique Dieter Dietz, professeur coresponsable de la première année d’architecture. Cela leur permet de sortir du campus, de se confronter aux réalités du terrain et de pouvoir porter un projet de bout en bout.»