Belgique – Des stations balnéaires refusent les touristes d’un jour Après des bagarres causées par le non-respect des mesures contre le coronavirus, plusieurs villes de la côte belge interdisent désormais durant la canicule le tourisme à la journée.

Les plages étaient bondées ce week-end dans plusieurs stations du littoral belge. KEYSTONE/AP/Virginia Mayo

Plusieurs villes et stations balnéaires flamandes sur le littoral belge ont annoncé dimanche l’interdiction des «touristes d’une journée» pendant la vague de chaleur. Cette mesure fait suite à des incidents causés par le non-respect des mesures contre le coronavirus.

Les communes de Knokke-Heist et de Blankenberge ont pris cette décision pour «garantir la sécurité publique», ont indiqué leurs édiles. Plusieurs personnes ont été interpellées samedi à Blankenberge après des affrontements entre des groupes de vacanciers sur la plage.

Un groupe de jeunes a été sommé de quitter la plage après avoir refusé de respecter les mesures de sécurité imposées contre la pandémie. Une bagarre a éclaté entre vacanciers et a tourné à l’émeute avec l’intervention de la police.

Sur des images filmées par des témoins et diffusées sur les réseaux sociaux on peut voir des parasols jetés par des jeunes contre les policiers sur la plage. Les fauteurs de troubles interpellés ont été interdits de séjour dans la commune et le tourisme d’un jour a été interdit. «Nous avons besoin d’un temps mort», a expliqué la bourgmestre Daphné Dumery.

«Une raison valable» de venir

«Quiconque vient à Blankenberge doit avoir une raison valable pour y accéder. Avec cette mesure, nous tentons de rétablir le calme», a-t-elle souligné.

La commune de Knokke a pris un arrêté similaire à la suite de «dizaines d’incidents, aussi bien la journée que pendant la nuit», explique un communiqué. Le conseil communal s’est «senti obligé de prendre des mesures drastiques. Pour garantir la sécurité publique, les touristes d’un jour ne pourront plus se rendre» dans la station.

Des contrôles seront mis en place dès dimanche aux entrées de la commune et les arrivants devront avoir «une preuve» pour justifier leur venue: habiter la ville, y résider dans une location ou un hôtel, y travailler.

«Tous les véhicules seront contrôlés. Quiconque n’a pas de raison valable d’être à Knokke devra faire demi-tour immédiatement», ont averti les élus.

Trains bondés

La compagnie de chemins de fer SNCB a informé les passagers des trains en direction de la côte belge des mesures décidées par les autorités des deux communes pour «vérifier si leur destination est autorisée». Les Belges se sont rués vers la côte samedi, à la recherche de fraîcheur tandis que les températures dépassaient les 35°C.

La ville d’Ostende s’est associée aux deux cités balnéaires pour demander à la SNCB de ne plus prévoir de trains supplémentaires vers le littoral. «Samedi, les trains sont arrivés sur la côte, remplis à 115%. Ce n’est pas responsable», a protesté la gouverneure de la province dans un communiqué.

«La police surveillera strictement toutes les villes côtières pour s’assurer qu’elles respectent toutes les directives. Les contrevenants seront sévèrement punis», a-t-il averti.

ATS/NXP