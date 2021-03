Vote historique – Des stars françaises se mobilisent pour la cause de Moutier À sept jours du vote sur l’appartenance cantonale de Moutier, des vedettes se glissent dans la campagne, sur le web. Les antiséparatistes évoquent «un numéro de cirque». Sébastien Jubin

Parmi les supporters du rattachement au Jura, la comédienne française Michèle Laroque (à g.) et la chanteuse Nicoletta. Facebook «Tous avec Moutier»

C’est une opération de communication qui frappe fort et loin. En seulement trente-cinq jours, le collectif Tous avec Moutier est parvenu à dépasser le demi-million de clics sur Facebook. Géographiquement, dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ville, les statistiques montrent que plus de 80’000 personnes ont vu passer les multiples publications. Comment ces pro-Jurassiens sont-ils parvenus à faire le buzz? En convainquant des stars de poser avec un simple T-shirt.

«Vive Moutier dans le Jura!» C’est le poing levé que la comédienne parisienne Michèle Laroque, ancienne camarade de jeu de Pierre Palmade et figure de proue des Enfoirés, s’associe au combat pour le rattachement de la cité prévôtoise au Canton du Jura. Elle va plus loin, puisqu’elle porte le T-shirt dédié à la cause.