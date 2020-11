Solutions – Des sportifs au secours de la lecture Le temps du confinement, des rugbymen de Servette apportent aux personnes âgées du canton les commandes qu’elles ont faites auprès des bibliothèques municipales. Xavier Lafargue

Fabrice Gaudet, coach du Servette Rugby Club, commence par se rendre à la Bibliothèque de la Cité. MAGALI GIRARDIN Il se rend ensuite chez des particuliers de plus de 65 ans, afin de leur livrer leur commande de livres, disques, DVD, jeux vidéo et autres. MAGALI GIRARDIN Fabrice Gaudet, coach du Servette Rugby Club, a apporté à Monique Eid les ouvrages qu’elle a commandés à la Bibliothèque de la Cité. MAGALI GIRARDIN 1 / 3

Dring! Le bonhomme qui sonne à la porte de Monique Eid, lundi 23novembre dans un immeuble de la rue de Vermont, est du genre costaud. La photo ci-contre le prouve. Pas étonnant, Fabrice Gaudet est un rugbyman. Il est même l’entraîneur de la première équipe du Servette Rugby Club. Mais ce jour-là, il a troqué le ballon ovale contre un sac de livres, grâce à un service bénévole inédit qui unit désormais la culture et le sport en ville de Genève.

À l’origine de ce mariage original, Virginie Rouiller, responsable de la Bibliothèque de la Cité. «Un de mes fils joue au rugby, confie-t-elle. Un soir, on mangeait ensemble avec Fabrice, on discutait des mesures sanitaires et on a eu l’idée de ce partenariat.» Concrètement, depuis le 18 novembre, des rugbymen du club grenat acheminent gratuitement chez les personnes âgées les livres, disques, DVD, jeux vidéo et autres que ces dernières ont commandés auprès des bibliothèques municipales.