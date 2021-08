Hockey sur glace – Des sourires et des absents chez les Aigles Le vice-champion a retrouvé sa glace des Vernets dans la bonne humeur. Il aborde sa préparation avec une défense décimée. Grégoire Surdez

Benjamin Antonietti, le seul nouveau visage présent sur la glace, le lundi 2 août pour la reprise de l’entraînement des Aigles. KEYSTONE

Pat Emond le dit en une phrase. «Pour te rendre en finale de play-off, tu dois en payer le prix.» L’addition des Aigles est donc assez salée. Et ce sont avant tout les défenseurs qui régleront la note. Il y avait déjà Marco Maurer et Jonathan Mercier qui avaient été opérés et mis hors course bien avant d’aller tutoyer l’EV Zoug. Ces deux piliers ont été rejoints par Simon Le Coultre qui est passé sur le billard une fois la saison terminée. Le solide gaillard avait donc joué comme un as, blessé, jusqu’au bout sans en parler à quiconque. Une attitude plus qu’exemplaire qui doit conforter ses dirigeants dans le choix de lui avoir offert deux ans de contrat supplémentaires avant que les vautours huppés de ligue ne fondent sur cette proie alléchante.