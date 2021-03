Réseau fribourgeois de santé mentale – Des soupçons de harcèlement provoquent l’ouverture d’une enquête Une enquête administrative sera menée sur le site de Marsens suite à des soupçons de harcèlement sexuel et de sexisme, a indiqué samedi la ministre de la Santé fribourgeoise Anne-Claude Demierre.

Selon un courrier envoyé jeudi au personnel, la procédure concerne le secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour personnes âgées du Réseau fribourgeois de santé mentale. État de Fribourg (www.fr.ch)

Le conseil d’administration du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) a décidé d’ouvrir une enquête administrative suite à des soupçons de harcèlement sur le site de Marsens. L’enquête sera menée par une consultante externe.

Le conseil d’administration a pris cette décision en raison de divers éléments qui ont été portés à sa connaissance ces quinze derniers jours, explique samedi dans «La Liberté» sa présidente et ministre de la Santé fribourgeoise Anne-Claude Demierre.

«Il ne s’agit pas de demandes formelles de collaborateurs, de témoignages, ni de preuves, mais d’un faisceau d’indices que nous estimons suffisant pour ouvrir une enquête», précise-t-elle.

Courrier envoyé au personnel

Selon un courrier envoyé jeudi au personnel et que le journal fribourgeois s’est procuré, la procédure concerne le secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour personnes âgées. L’enquête devra faire la lumière sur la gouvernance, «l’état des relations de travail» et sur «la conformité des rapports hiérarchiques avec les valeurs du RFSM et les standards professionnels».

«Le conseil d’administration ne tolérera pas de sexisme ou d’autres propos de ce genre dans l’institution. Si c’est avéré, nous prendrons des mesures», assure Anne-Claude Demierre.

Suspension demandée

Le Syndicat des services publics (SSP) se félicite de l’ouverture de cette enquête. Il avait demandé une telle mesure à la mi-février à propos des agissements d’un cadre médical, explique le secrétaire régional Gaétan Zurkinden.

Depuis un an le syndicat défend une collaboratrice de ce secteur du RFSM victime de harcèlement sexuel. Ce cas avait abouti à l’ouverture d’une procédure formelle d’investigation, une enquête «toujours en cours», selon l’avocate de la collaboratrice, citée dans le journal.

D’autres griefs envers cet homme sont parvenus au SSP par le biais de lettres anonymes, dont une a également été adressée à la presse. «Les allégations concernant ce cadre portent sur des actes de harcèlement sexuel à l’encontre d’autres collaboratrices. Elles mentionnent aussi des accusations de sexisme et de mépris envers les collaborateurs et les collaboratrices. Ce cadre tiendrait aussi des propos inadmissibles sur sa hiérarchie», détaille Gaétan Zurkinden.

Le SSP a également demandé que le cadre en question soit suspendu. Interrogée sur le sujet, Anne-Claude Demierre répond qu’elle ne communique pas sur d’éventuelles procédures en cours.

ATS