Thônex, 23 juillet

Dans son édition du mercredi 20 juillet dernier, la «Tribune» relate le virage des Verts et présente leurs projets. Panneaux voltaïques (PV) en zone agricole avec cultures de framboises sous ces panneaux.

On se réjouit de voir nos agriculteurs faire la cueillette à quatre pattes avec leur petit panier. C’est à ce genre de proposition que l’on sent que notre planète est sauvée.

Éoliennes géantes. Plusieurs années que les Hollandais font des recherches, ouais mais nous, on est plus forts. Cellules sur des façades. Ridicules, les rendements seront très faibles. Dès 25 degrés, l’efficacité diminue de 0,35% par degré, et à 70 degrés en plein soleil, elles ne fourniront plus rien. De plus, l’angle d’incidence devrait tendre vers 90 degrés, ce qui oblige de bâtir «façon pyramide», un détail. Pour certains Verts, rendements et amortissements sont des concepts inutiles et désuets.

Pourtant, une solution élégante (au moins par rapport aux projets présentés) serait l’installation de PV en altitude, en Valais et près des barrages. Les avantages sont multiples: surfaces minérales, pas de perte de terres agricoles, infrastructures routières et réseaux électriques déjà en place, possibilité de choisir des inclinaisons et des orientations optimales, taux d’ensoleillement maximum, température très favorable. Gain de 50 à 80% par rapport à la plaine. Il faudra construire des bassins de retenue afin de réaliser des installations de pompages-turbinages, mais notre pays a une grande expérience dans ce domaine. La neige ne devrait pas présenter de problèmes si on considère l’altitude, l’inclinaison et l’exposition plein sud.

Les oppositions seront multiples, car ces installations gêneront la faune locale. Ainsi, les bouquetins seront aveuglés par les rayons réfléchis des cellules. On pense déjà à des parachutages par Air Glacier de lunettes de soleil adaptées à ces caprinés.

Les amis des marmottes sont également très inquiets, ne va-t-on pas, pour les spécimens les plus téméraires, vers des glissades aux conséquences tragiques? Il faudra aussi prévoir des échelles à poissons. On ne saurait être trop prudent.

Mais ces futurs plans d’eau réjouissent déjà nos grenouilles rousses et nos tritons alpestres. Merci!

Hugues Roulet

