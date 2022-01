Alerte sociale – Des soignants veulent se faire entendre «Protection et Promotion des Soignants» se veut un interlocuteur crédible de la direction des HUG. Laurence Bezaguet

L’association «Protection et Promotion des Soignants» veut défendre le personnel soignants. TAGES-ANZEIGER

Burn-out, impression d’une perte de sens, absentéisme. Face à ces signaux d’alerte, des soignants ont décidé de s’unir pour se faire entendre. «Nous avons l’humble ambition de faire valoir nos droits tout en étant très conscients de nos devoirs vis-à-vis de la population. Le patient reste au centre de nos priorités», explique Jorris. Cet infirmier expérimenté, ainsi que des collègues de diverses spécialités, ont décidé de créer une nouvelle association à Genève.

«Protection et Promotion des Soignants» dispose d’un comité directeur de sept membres, dont un médecin et un cadre. «Nous ne sommes pas un organe de revendication et encore moins de nuisance face à nos institutions, précise Jorris. Nous souhaitons nous appuyer sur les différents processus actuels pour les renforcer. Mais il faudrait pour cela que notre hiérarchie nous entende, or nous ressentons parfois une forme d’autisme…»