Marée noire et crimes de guerre – Des sociétés controversées parmi les placements de l’AVS Via Compenswiss, les personnes salariées en Suisse sont actionnaires de plusieurs sociétés qui ont lourdement pollué ou violé les droits humains ces derniers mois. Marie Maurisse Fanny Giroud

En janvier 2022, le Pérou connaissait l’une des pires marées noires de son histoire. L’équivalent de 12’000 barils de brut se sont déversés en mer lors d’opérations de déchargement d’un tanker pétrolier, dans une raffinerie appartenant à Repsol. KEYSTONE

Repsol, une marée noire

Montant investi par Compenswiss: 6 millions de francs

Le 15 janvier 2022, 12’000 barils de pétrole brut se dispersaient dans l’océan Pacifique après la rupture d’un câble sous-marin relié à la raffinerie de La Pampilla, géré par la multinationale espagnole. Ce désastre écologique a affecté deux réserves naturelles, tué des milliers d’animaux et durablement pollué une zone de la taille de Paris. Un rapport du Congrès péruvien a pointé du doigt la responsabilité de Repsol, qui a non seulement été négligente avec ses installations, mais a aussi tardé à réagir une fois la fuite constatée, diffusant même de fausses informations sur le sujet. En août, le Pérou a formellement porté plainte et réclame 4,5 milliards à la multinationale espagnole, qui affirme n’avoir commis aucune faute.