Innovation écologique – Des skis à base d’algues pour remplacer le pétrole Un fabricant américain s’est lancé dans une conception écologique du ski qui séduit jusqu’en Suisse. Virginie Lenk

Pep Fujas sur des skis écologiques qui séduisent le monde du freeride Carson Meyer/WNDR Alpine

Des algues pour fabriquer des skis? L’idée paraît incongrue mais l’Américain Matt Sterbenz n’a pas froid aux yeux lorsqu’il lance en 2019 la marque WNDR Alpine (prononcez Wonder). Cet ancien adepte de freeski rêve depuis toujours d’allier ski et environnement, persuadé que l’on peut inventer de nouveaux matériaux plus propres et plus performants, et cela grâce aux biotechnologies.