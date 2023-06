Cyberattaque contre la Suisse – Des sites web de plusieurs villes et cantons visés par des hackers Une attaque de grande ampleur a rendu indisponibles les portails internet de plusieurs entités helvétiques. Un groupe prorusse la revendique. Etonam Ahianyo Erwan Le Bec

Les responsables sont, selon toute vraisemblance, le même groupe qui avait déjà paralysé lundi de nombreux sites web de l’Administration fédérale. Keystone

Plusieurs cantons et villes suisses ont été victimes d’une cyberattaque de grande ampleur ce mercredi. Ces attaques seraient l’œuvre de cybercriminels prorusses. Selon le «Tages-Anzeiger», ces derniers justifient leurs attaques par le discours du président ukrainien au parlement suisse, prévu ce jeudi 15 juin.



Mercredi matin, plusieurs sites web suisses étaient ainsi indisponibles: le site officiel du canton de Bâle-Ville, celui de Genève Tourisme, de la Ville de Lausanne et de Montreux.

À Zurich, le portail web de la ville ainsi que le site de l’autorité de transport VBZ étaient bloqués. D’autres cantons et villes ont également été touchés, comme Schaffhouse. Le canton de Bâle-Ville et la ville de Zurich ont tous deux confirmé les attaques.



Les responsables sont selon toute vraisemblance le même groupe qui avait déjà paralysé lundi de nombreux sites web de l’Administration fédérale et d’entreprises proches de l’État comme les CFF et la Poste. Toutes ces attaques ont été revendiquées par des hackers prorusses du groupe «NoName» sur leur canal Telegram.



«Aucune donnée n’a été volée à Lausanne»

Les services informatiques de la capitale vaudoise font l’objet «d’attaques massives» depuis tôt mercredi matin, confirme la municipale en charge de l’informatique, Natacha Litzistorf. «Il est rapidement apparu qu’il s’agissait du même type que les attaques dont le site de la Confédération avait fait l’objet. Le protocole d’urgence que nous avions mis en place a heureusement bien fonctionné.» Outre le site internet, les connections à distances pour les employés ont également été touchées, de même que plusieurs services de connexion ou de messagerie depuis l’extérieur.

«Nous sommes en train de tout faire pour faire baisser l’intensité des attaques.» Natacha Litzistorf, municipale à Lausanne, en charge de l’informatique

«Nous sommes en train de tout faire pour faire baisser l’intensité des attaques, poursuit l’édile. Les protections fonctionnent et aucun serveur ou aucune donnée n’a été atteint. À l’interne, le système n’est pas touché.»

Dans un communiqué, la Ville confirme également une «une attaque de type «Déni de service distribué» (DDSOS)» et des mesures d’urgence mise en place en collaboration avec la Confédération. La Ville refuse toutefois de se prononcer sur l’origine des pirates informatiques, évoquant «une analyse approfondie» ainsi que «des mesures de défense complémentaires» en cours.

Montreux visé, les autres villes vaudoises indemnes

Le site de la Ville de Montreux a également été visé. «Notre prestataire externe a rapidement préféré le rendre inaccessible. Il semble que le but ne soit pas de chercher des données», réagit le service de communication municipal.

Hors de Lausanne et de Montreux, les autres sites des principales communes vaudoises semblent fonctionner pour l’heure.

Protestation contre le discours de Zelensky

La chaîne Telegram de «NoName» critique quant à elle l’intervention de Volodymyr Zelensky, prévue le 15 juin en visioconférence devant les Chambres fédérales.

«Demain, le Banderovite Zelensky prévoit de mendier de l’argent au Parlement suisse», mentionne un message, louant les réticences UDC. «Nous soutenons tous les Européens honnêtes qui protestent contre le mécénat des Banderistes (ndlr.: en référence à Stepane Bandera, 1909-1959, figure nationaliste ukrainienne dans la ligne de mire du Kremlin) et qui mettent hors service le site officiel de la ville de Genève».

Un message standardisé qui accompagne d’autres victimes revendiquées: les Forces aériennes suisses et le PC-7 Team, l’aéroport de Berne, celui de Genève, celui de Saint-Gall, ainsi que les entreprises Heliswiss ou Zimex. Suivent les sites de plusieurs administrations. Le dernier en date (14 h 49) étant celui de la Ville de Montreux.

À 15 h 20, la plupart des sites mentionnés étaient toutefois de nouveau fonctionnels.



Etonam Ahianyo est journaliste au sein de la rédaction numérique des médias payants. Auparavant, il a travaillé à «20 minutes», «NewsExpress» et comme correspondant en Afrique de l’Ouest pour plusieurs médias internationaux. Plus d'infos Erwan Le Bec écrit pour le quotidien 24heures depuis 2010. Il couvre, entre autres, l'actualité vaudoise. Plus d'infos @ErwanLeBec

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.