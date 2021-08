En gestion à Saint-Prex – Des shots de confiance et une qualification pour Servette Les Grenat passent sans problème les 32es de finale de Coupe de Suisse, après leur succès 6-0 à Saint-Prex dimanche. Auteur d’un triplé, Alexis Antunes s’est mis en valeur. Valentin Schnorhk Saint-Prex

Alexis Antunes a profité de la Coupe pour soigner sa finition, comme ici pour sa troisième réalisation de l’après-midi. Lafargue

Il n’y a jamais eu de piège. Et Marcy, le champêtre stade de Saint-Prex, n’a pas vraiment vibré. Devant un petit millier de spectateurs, dans une ambiance amicale comme le veut le nom du club hôte, l’équipe de 2e ligue inter a dû subir plus que n’importe qui le cagnard dominical. Et au milieu de tout cela, le Servette FC était en gestion, lui qui n’a eu qu’à dérouler tranquillement son jeu pour amorcer un parcours en Coupe de Suisse dont on saura plus tard dans la saison s’il s’avèrera plus fructueux que le précédent (élimination en demi-finale contre Saint-Gall).