Vandoeuvres – Des saveurs classiques sur la table de Michel Thiault Dans un îlot de verdure, le chef propose des plats goûteux dans une ambiance chaleureuse. Alain Giroud

Un imposant bâtiment d’une auberge qu’on ne peut pas rater.

Il reste certainement encore quelques belles soirées pour profiter de la terrasse de l’Auberge de Vandœuvres. Un charmant îlot de verdure aux tables assez espacées, où on déguste la cuisine somme toute classique du chef Michel Thiault. Il concocte par exemple un feuilleté aux champignons des bois. On y découvre des bolets, des chanterelles et quelques agarics de couche qui n’ont pas grandi dans la forêt voisine. Ce n’est pas grave, car ce méli-mélo parfumé est crémé avec beaucoup de retenue et assaisonné harmonieusement.