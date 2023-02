Séisme en Turquie et en Syrie – Des sauveteurs suisses sortent un rescapé des décombres Vendredi, le Groupe d’intervention et de secours suisse (GIS) a vécu un miracle. Après 25 heures de travail, un homme a été retrouvé vivant à Elbistan. Léa Frischknecht

Il aura fallu vingt-cinq heures à l’équipe du GIS et aux pompiers turcs pour sortir un survivant des décombres. GROUPE INTERVENTION SECOURS SUISSE (GIS)

«Nous l’avons fait. Ce matin, nous avons sorti une victime des décombres après vingt-cinq heures de travail non-stop.» La nouvelle nous est parvenue par SMS, vendredi matin. Dans la ville turque d’Elbistan, ravagée par le tremblement de terre, le Groupe d’intervention et de secours (GIS Suisse) a bataillé jour et nuit pour sauver un rescapé des décombres. Composé d’une quinzaine de secouristes et d’un chien, le GIS avait quitté Genève pour la Turquie mardi 7 février.