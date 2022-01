Recyclage d’arbres de Noël – Des sapins pour les bambins L’Éco-crèche en forêt récupère les conifères pour réchauffer les enfants. Caroline Zumbach

De nombreux sapins sont relevés par les Voiries chaque année. LAURENT GUIRAUD

Au lendemain des Fêtes, la même question se pose chaque année: que faire du sapin de Noël qui a trôné dans le salon et abrité les cadeaux? Si l’idée de l’envoyer à la déchetterie ne vous ravit pas, alors la solution se trouve peut-être du côté de Plan-les-Ouates, où l’éco-crèche en forêt propose de récupérer les conifères.

But de la manœuvre: recycler le bois pour réchauffer les enfants de cette institution, qui passent leurs journées à l’extérieur. «Nous faisons souvent des feux, les petits et les petites adorent ça. Au-delà de la chaleur, cela permet d’apporter de la lumière et une ambiance magique dans ces jours hivernaux. Nous cuisons également des patates ainsi que des châtaignes ou des pommes», indique la directrice de l’établissement, Viktorie Škvarková.